Ещё больше тревоги киевскому режиму добавляет предстоящая смена власти в США. На Банковой уже пытаются предугадать, что ждет Украину с приходом в Белый дом избранного президента Дональда Трампа. И прогнозы неутешительны. Так, в украинском минфине завили, что в случае прекращения американской помощи страна продержится от силы полгода. Видимо, предчувствуя подобный вариант развития событий, уходящая администрация Джо Байдена напоследок пытается максимально удовлетворить запросы Зеленского и компании.

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