В Сирии объявили о формировании Конституционного комитета

Несмотря на комендантский час, этой ночью жители Дамаска снова праздновали смену власти в стране. Накануне вечером Мохаммед аль-Башир объявил, что берет на себя руководство страной и формирует временное правительство, которое будет исполнять обязанности до марта будущего года.

"Состоялось заседание кабинета министров с участием рабочей группы сирийского правительства спасения, которая действовала в Идлибе. Обсудили передачу учреждений и дел. Мандатом генерального командования теперь нам поручено их вести", - сказал Мохаммед аль-Башир.

Также объявлено о формировании Конституционного комитета, который будет готовить поправки в основной закон. При этом новые власти Сирии заявили, что не допустят, чтобы какая-либо часть страны вышла из-под контроля Дамаска. Об этом СМИ заявил один из представителей оппозиции. В подтверждение этого были опубликованы кадры, как повстанцы берут под контроль город Дейр-эз-Зор на северо-востоке.

Однако реализовать на практике план единства страны будет очень трудно. Во-первых, из-за конфессиональных различий, а, во-вторых, страна уже сейчас фактически разделена на несколько частей. Северо-восток, например, контролируют курдские формирования. Вооруженная оппозиция вела с ними бои в районе Манбиджа. Накануне город был взят повстанцами. А по району Камышли нанесли мощный удар ВВС Израиля. Всего же за последние двое суток ЦАХАЛ поразил более 130 целей в Сирии, включая военные базы и объекты инфраструктуры.

Так сейчас выглядит порт Латакии, где уничтожены корабли и катера сирийских ВМС. А это уже кадры из Дамаска, где израильские ВВС уничтожили научно - исследовательский центр. Сообщается, что в результате удара погибли известные ученые. И Израиль, судя по всему, останавливаться не собирается.

Впрочем, вооруженная оппозиция в Сирии пока заявляет, что воевать ни с кем не намерена. В свою очередь глава турецкого МИДа Хакан Фидан обвинил Израиль в покушении на территориальную целостность Сирии и подчеркнул, что Турция всегда будет поддерживать сирийских братьев и сестер.