Масштабное стихийное бедствие в США. В Калифорнии бушует природный пожар "Франклин". Пламя вплотную подобралось к жилым домам.

Объявлена эвакуация. В эпицентре - знаменитый город Малибу. Под угрозой и поместья звезд - Леди Гаги, Джулии Робертс, Бейонсе. Десятки тысяч жителей остались без электричества. Закрыты школы. Заблокированы дороги.

Пожарные безуспешно борются с огнем. Локализовать очаги мешает сильный ветер. Он же способствует разрастанию пожара. Площадь возгорания уже превысила тысячу гектаров.