Собянин: Утвержден план реконструкции развязки на пересечении Звенигородского шоссе и ТТК

Правительство Москвы утвердило план реконструкции развязки на пересечении Звенигородского шоссе и Третьего транспортного кольца. Детали проекта рассказал на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин.

Отремонтируют и построят около двух километров дорог, включая четыре новых съезда. Кроме того, появятся пешеходные переходы через Звенигородское шоссе, а также через улицу Подвойского и Стрельбищенский переулок.

Благоустроят и прилегающую территорию. Горожанам станет удобнее добираться до делового центра "Москва-Сити". В целом обновлённая развязка улучшит транспортное обслуживание Пресненского района Москвы, в котором проживают свыше 127 тысяч человек.