В России растёт число желающих поступить на военную службу по контракту

Освоить новую профессию и встать на защиту Родины. В России растёт число добровольцев, желающих поступить на военную службу по контракту. Ежедневно в приёмные приходят сотни человек. Для подготовки бойцов созданы все условия. Тренировки проходят и на полигонах Ленинградской области.

Инструктор по боевой подготовке учит новобранцев: что бы ни происходило на земле, нужно всегда смотреть в небо. Птиц будет достаточно - так называют FPV-дроны.

Этот офицер недавно вернулся из зоны СВО, пробыл там около года, представлен к государственной награде. Дважды серьезно ранен, оба раза именно самодельными гранатами, сброшенными с дронов.

Так проходят занятия по тактико-специальной подготовке в подразделениях саперов. Отряд в полной экипировке преодолевает так называемую инженерно-штурмовую полосу. Все ее препятствия созданы с особым расчетом, чтобы тренировать разные навыки бойца. Например, качающийся мост - для укрепления вестибулярного аппарата, веревочная стена - для отработки координации движений, а преграда из шин - для развития выносливости и внимания.

Это военнослужащие российской армии, которые подписали свой первый контракт с Министерством обороны, отобранные к службе саперами. Они учатся проводить инженерную разведку местности, искать минные заграждения и обезвреживать их. Получается пока не все, но парни с упорством, вновь и вновь, повторяют свои задания.

Особое направление минно-розыскной деятельности - работа со служебными собаками. Подготовка таких специалистов тоже проходит на полигонах, но добровольцы-кинологи – это, можно сказать, штучный товар. Здесь они обучают своих питомцев работать в боевых условиях: не бояться громких звуков и резких запахов дыма и пороха.

Служебные собаки крайне редко используются в зоне специальной военной операции, но зато они выполняют самые ответственные задания: помогают исследовать отбитые у противника территории, после того как на них уже произошла зачистка и туда возвращается мирная жизнь.

Подготовка добровольцев на учебных полигонах длится несколько месяцев. После этого они отправляются выполнять боевые задачи в зону специальной военной операции. Каждый из них признается: страх есть. Но желание победить - намного сильнее.