Зрители ТВЦ помогли собрать средства на лечение Ильяса Шайхелмарданова

Телеканал ТВ Центр и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita благодарят всех, кто не остался равнодушным и помог собрать средства на лечение семилетнего Ильяса Шайхелмарданова. Его историю мы рассказывали накануне.

Мальчик борется со смертельной болезнью - острым лимфобластным лейкозом. Страшный диагноз поставили 3 года назад. Тогда после тяжелейшего лечения Ильяса удалось вывести в ремиссию. Но, увы, рак вернулся.

Сейчас ребёнку предстоит срочная трансплантация костного мозга. Но прежде требуется пройти курс лечения специальным иммунопрепаратом. И благодаря вам у семьи есть на это деньги. Вся необходимая сумма собрана.

Но у фонда много других подопечных, которым срочно нужна поддержка. Мы продолжаем помогать им все вместе. Для этого достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта мобильного телефона. Или можно отсканировать QR-код, расположенный на экране, и выбрать удобный способ.

"ТВ Центр" и благотворительный фонд помощи детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!". Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни также доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!