В Москве стартовал кинофестиваль "Сталкер"

Люди с непростой судьбой, сложные жизненные обстоятельства и нравственный выбор. Игровые и документальные фильмы о человеческом достоинстве и внутренней свободе можно увидеть в эти дни в Москве.

В столице стартовал кинофестиваль "Сталкер" - единственный в России и один из немногих в мире, посвященных правам человека. Он проходит при поддержке Фонда президентских грантов.

Смотр открылся премьерным показом картины "Филателия" Натальи Назаровой. В программе - ленты о том, с чем так или иначе сталкиваются большинство людей: любовь, взросление, родительство.

Создатели картин пытаются ответить на сложные вопросы и сформировать у зрителя правовое сознание средствами кинематографа. Фестиваль продлится до конца недели. Вход свободный.