"Дискомфорт и головная боль": В Москве резко упадет атмосферное давление

Жителям столичного региона посоветовали заранее спланировать свои дела на предстоящие выходные и начало следующей недели. Ощущение дискомфорта и головная боль могут атаковать даже вполне здоровых горожан: в Москве резко понизится атмосферное давление.

Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова предупредила: в предстоящие выходные в столице атмосферное давление понизится более чем на 15 единиц за сутки. Показания барометров войдут в число 7 самых низких для этой даты декабря.

Синоптик уточнила, что в субботу погоду в Москве и области будет формировать гребень антициклона с центром над Черным морем. В воскресенье его сменит компактный циклон с Финского залива, что и отправит давление в пике. Падение до рекордных отметок продолжится и в понедельник.

Метеоролог предупреждает: 14 и 15 декабря станут настоящим испытанием даже для вполне здоровых людей – а тем более для пожилых и метеозависимых. Перепады атмосферного давления будут сопровождать изменения температуры. Резкие колебания этих параметров могут привести к нарушениям сердечного ритма, вызвать спазмы сосудов головного мозга.