Сотни флаконов со смертельными вирусами пропали из лаборатории в Австралии

Министр здравоохранения австралийского штата Квинсленд Тим Николс сообщил о пропаже трех сотен флаконов со смертельными вирусами из секретной лаборатории. Заявление австралийского чиновника приводит издание Newsweek.

По словам Николса, 323 образца живых вирусов были потеряны еще в 2021 году. Это, якобы, произошло после выхода из строя морозильного оборудования, где хранились образцы. Однако обнаружили пропажу лишь спустя два года. Министр добавил, что биологические материалы "могли быть изъяты из безопасного хранилища", утеряны или пропали без вести по другим причинам.

Сотня пропавших пробирок содержала вирус Хендра. Вирус с 57% уровнем смертности переносится летучими мышами. Попав в организм, вызывает кровотечение, отек легких, иногда – вирусный менингит. Кроме того, биологи не досчитались более двух сотен пробирок с образцами лиссавирусов, схожих с бешенством, и два образца хантавируса.