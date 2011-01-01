Певицу Максакову* заочно арестовали за призывы против безопасности

Пресненский суд Москвы заочно арестовал оперную певицу Марию Максакову*.

Ее обвиняют в призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности России, передает ТАСС. Максаковой грозит до шести лет лишения свободы.

В сентябре 2024 года на певицу завели уголовное дело. Поводом стала публикация ролика в YouTube с призывом помогать вооруженным силам Украины.

Мария Максакова в прошлом – солистка Мариинского театра. С 2011 по 2017 годы была депутатом Госдумы от "Единой России". В 2016 году вместе с супругом и депутатом от КПРФ Денисом Вороненковым уехала на Украину. В марте 2017 года Вороненкова убили в Киеве. В 2021 году Максакова вернулась в Россию, но позже вновь покинула страну. Сейчас она живет за рубежом.

*признана в России иностранным агентом с мая 2023 года