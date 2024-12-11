В Москве раскрыты колл-центры, похитившие десятки миллионов долларов

Сотрудники ФСБ задержали в Москве аферистов, похитивших через три колл-центра десятки миллионов долларов.

Колл-центры были подконтрольны находящемуся в розыске лидеру ОПГ "Химпром" Егору Буркину, сообщили в ЦОС ФСБ в среду, 11 декабря. Жертвами мошенников стали не только россияне: в списке жертв аферистов десятки тысяч граждан из 20 разных стран.

Сотрудники колл-центров звонили своим жертвам, убеждали их инвестировать деньги в криптовалюту или деятельность торговых площадок. Потерпевшие переводили деньги на счета организаторов, после чего общение с ними прекращалось.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве организованной группой или в особо крупном размере. Арестованы девять человек. По местам их проживания проведены обыски.

Как уточняет источник РИА Новости, ОПГ "Химпром" действует в России с 2014 года. В нее входят около одной тысяч человек, в том числе сотрудники украинских силовых ведомств, депутаты Верховной Рады и журналисты.