В Петербурге накрыли группу телефонных мошенников

Санкт-Петербурге полицейские пресекли деятельность организованной преступной группы, участников которой подозревают в пособничестве международной сети телефонных мошенников.
Задержаны 4 местных жителя, которые по указанию зарубежных кураторов обманывали граждан в разных регионах нашей страны. И в МВД, и ФСБ России сообщают: в последнее время телефонные аферисты все чаще стали представляться сотрудниками правоохранительных органов. Для убедительности используют подменные телефонные номера, схожие с номерами официальных госструктур.
Иногда осуществляют видеозвонки с демонстрацией форменного обмундирования, поддельных удостоверений или других служебных документов. В ходе разговора псевдополицейские зачастую обвиняют собеседника в переводе денег за границу на поддержку террористов. Как правило, далее следует предложение перевести сбережения на безопасный счет или передать наличные курьеру. В этой связи МВД призывает проявлять повышенное внимание ко всем поступающим звонкам и сообщениям.
"Мы напоминаем вам: сотрудники правоохранительных органов никогда не уведомляют граждан об уголовном преследовании по телефону, это делается только лично, с соответствующим процессуальным оформлением. Следователи, полицейские, сотрудники органов безопасности никогда не используют для связи с гражданами мессенджеры и тем более видеозвонки. Они не имеют права направлять вам фотографии своих удостоверений и служебных документов", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.