В Петербурге накрыли группу телефонных мошенников

Санкт-Петербурге полицейские пресекли деятельность организованной преступной группы, участников которой подозревают в пособничестве международной сети телефонных мошенников.

Задержаны 4 местных жителя, которые по указанию зарубежных кураторов обманывали граждан в разных регионах нашей страны. И в МВД, и ФСБ России сообщают: в последнее время телефонные аферисты все чаще стали представляться сотрудниками правоохранительных органов. Для убедительности используют подменные телефонные номера, схожие с номерами официальных госструктур.

Иногда осуществляют видеозвонки с демонстрацией форменного обмундирования, поддельных удостоверений или других служебных документов. В ходе разговора псевдополицейские зачастую обвиняют собеседника в переводе денег за границу на поддержку террористов. Как правило, далее следует предложение перевести сбережения на безопасный счет или передать наличные курьеру. В этой связи МВД призывает проявлять повышенное внимание ко всем поступающим звонкам и сообщениям.