Макрон решил разместить на Украине 40 тысяч натовских военных

Пять натовских бригад общей численностью до 40 тысяч военных намерен разместить на Украине президент Франции Эммануэль Макрон. Об этом сообщил изданию Rzeczpospolita один из разработчиков инициированного французским лидером плана, эксперт Французского института международных отношений Эли Тененбаум.

По данным эксперта, "миротворческая миссия" могла бы состоять из пяти бригад, это около 40 тысяч солдат. Командование одной из них может взять на себя Польша. По замыслу Макрона, такая миссия гарантирует, что Кремль после заключения мирного договора не нарушит прекращение огня и установленную демаркационную линию.

Как пишет издание, Макрон будет обсуждать свой план во время визита в Варшаву. Ранее французские СМИ писали, что Париж и Лондон обсуждают возможную отправку западных военных на Украину. Франция и Великобритания, учитывая перспективу прекращения поддержки Вашингтоном Киева, планируют возглавить коалицию по Украине.