Стало известно о срочном требовании Трампа к Зеленскому

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что хочет немедленного прекращения огня на Украине и начала переговорного процесса.

Об этом он заявил на встрече в Париже с президентом Украины Владимиром Зеленским и французским лидером Эммануэлем Макроном.

Политики общались в течение 35 минут, Трамп вел себя дружелюбно и уважительно, пишет Reuters со ссылкой на источники. Детали возможно мира между Украиной и Россией не обсуждались.

Зеленский в ходе беседы пытался донести до Трампа, что Украине в случае завершения конфликта будут нужны гарантии безопасности.

Ранее Трамп заявил, что конфликт на Украине не случился бы, если бы он был президентом США вместо Джо Байдена. Политик пообещал, что в случае своего переизбрания решит вопрос в течение суток.