Власти эвакуируют жителей атакованного дальнобойным оружием Енакиева в ДНР

Эвакуация населения атакованного ВСУ Енакиево в ДНР проходит добровольно. Это подчеркнул замглавы муниципального образования Александр Деменков. По его данным, для жителей оборудовано безопасное убежище с питанием.

Глава ДНР Денис Пушилин ранее сообщил, что ВСУ атаковали окраины Енакиево дальнобойным высокоточным оружием. Жертв среди населения удалось избежать. Власти города объявили эвакуацию населения из зоны возле атакованного района, передает РИА Новости.

По данным властей города, в полной готовности медицинская служба, сотрудники МЧС, все силовые структуры. Для жителей, которые решили эвакуироваться, организовано безопасное место, где они могут отдохнуть, есть питание. Такие меры были объявлены ради безопасности населения после "прилета" четырех снарядов ВСУ.