В Приморье устраняют крупную коммунальную аварию

Энергетики Приморья устраняют крупную аварию на теплотрассе, оставившую без электроснабжения три населённых пункта в Надеждинском районе. В результате без тепла и света остались более 300 домов и социальных учреждений. И это уже второй подобный случай за неделю. Прокуратура начала проверку. Устранить аварию планируют в ближайшее время.

Отопления в квартире у Валентины нет с самого утра. С каждым часом дома становится все холоднее. Приходится спасаться теплой одеждой и, конечно, доставать обогреватели.

На теплотрассе произошла авария. Отопление отключилось более чем в 250 домах Владивостока. Без теплоснабжения остались в том числе и 41 социальное учреждение. В школах и детских садах пока температура соответствует норме, говорят в городской администрации. В больницах также ситуация стабильная. Медики надеются, что не придется использовать дополнительные обогреватели.

За последнюю неделю это уже вторая серьезная коммунальная авария. По фактам отключения теплоснабжения прокуратура организовала проверку. В некоторых районах города работы на теплотрассах ведутся до сих пор. Энергетики обещают устранить аварию в течение 10 часов. После этого тепло начнет поступать в дома.

Жителей, оставшихся без отопления, пока немного спасает погода. На улице сейчас минус 3. И дома, которые выходят на солнечную сторону, конечно, остывают медленнее, чем в крепкие морозы. Но ночью температура понизится и в квартирах похолодает.