Общественное мнение на Украине готовят к сдаче российскими войскам пяти городов на территории ДНР. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

По словам Рогова, режим Зеленского через подконтрольные СМИ отдал приказ готовить общественное мнение к освобождению русской армией пяти городов. Речь идет о Покровске, Курахове, Часов Яре, Торецке и Мирнограде, передает РИА Новости.

Информационно-пропагандистская кампания на подконтрольной киевскому режиму территории преуменьшает значимость этих городов. СМИ упоминают о них в негативном ключе, утверждая, что эти населенные пункты дотационные, они обуза и не играют важной роли в вопросах обороны.