ФСБ предупредила о новых схемах телефонных мошенников

Телефонные мошенники придумали новую схему обмана россиян — в последнее время злоумышленники звонят своим жертвам с подменных номеров, идентичных телефонам ФСБ. Об этом предупредили в самой Федеральной службе безопасности.
Мошенники, выдавая себя за сотрудников органов безопасности, убеждают потенциальных жертв перевести деньги на "безопасный счет" или срочно обналичить и передать курьеру для того, чтобы якобы обеспечить их сохранность и помочь оперативникам раскрыть преступления.
Кроме того, мошенники требуют деньги в обмен на закрытие якобы возбужденных против граждан или членов их семей "уголовных дел".
Для придания себе убедительности злоумышленники демонстрируют в мессенджерах фотографии якобы служебных удостоверений, копии неких приказов и распоряжений.
В ФСБ напомнили россиянам, что служба не использует мессенджеры для связи с гражданами, а уведомления о возбуждении уголовных дел вручаются лично в письменном виде.
Также в ФСБ перечислили список слов, услышав которые по телефону человеку нужно положить трубку: "ФСБ", "МВД", "Следственный комитет", "представитель службы безопасности банка", "безопасный счет", "единый расчетный счет Центрального банка России", "ваш гражданский долг", "сообщите код из СМС/ данные вашей карты/ паспорта/ СНИЛС". Немедленно прекратить разговор нужно, если собеседник убеждает срочно продать квартиру или автомобиль.