ФСБ предупредила о новых схемах телефонных мошенников

Телефонные мошенники придумали новую схему обмана россиян — в последнее время злоумышленники звонят своим жертвам с подменных номеров, идентичных телефонам ФСБ. Об этом предупредили в самой Федеральной службе безопасности.

Мошенники, выдавая себя за сотрудников органов безопасности, убеждают потенциальных жертв перевести деньги на "безопасный счет" или срочно обналичить и передать курьеру для того, чтобы якобы обеспечить их сохранность и помочь оперативникам раскрыть преступления.

Кроме того, мошенники требуют деньги в обмен на закрытие якобы возбужденных против граждан или членов их семей "уголовных дел".

Для придания себе убедительности злоумышленники демонстрируют в мессенджерах фотографии якобы служебных удостоверений, копии неких приказов и распоряжений.

В ФСБ напомнили россиянам, что служба не использует мессенджеры для связи с гражданами, а уведомления о возбуждении уголовных дел вручаются лично в письменном виде.