Подробности смертельного ДТП с российским министром

Министр культуры Мордовии Светлана Баулина попала в ДТП. Чиновница в больнице, ее водитель погиб.

Трагедия произошла на трассе М-5 в районе Атюрьева в ночь на 11 декабря. Баулина возвращалась из командировки на служебном автомобиле.

"К великому сожалению, водитель Рясим Хайдарович погиб", - сообщил глава республики Артем Здунов в своем Telegram-канале.

Баулину доставили в больницу Саранска. Обстоятельства и причины ДТП выясняются.

Telegram-канал Baza пишет, что служебный автомобиль столкнулся с фурой, которая поворачивала на заправку через сплошную полосу. Баулина в сознании, у нее диагностированы несколько переломов.

Врачи делают все необходимое, состояние контролируют", - добавил Здунов.