МИД: Россия поддерживает контакты со всеми политическими силами в Сирии

Москва поддерживает контакты со всеми политическими силами, которые сейчас находятся в Сирии. Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на вопрос, установлены ли контакты с новыми властями страны.

Захарова напомнила, что заявление такого содержания было опубликовано ранее. Также дипломат сообщила, что в Москве проходит заседание оперативного штаба, который обсуждает обеспечение безопасности российских граждан и объектов в Сирии.

По словам Захаровой, в заседании принимают участие руководство МИД, а также специализированные подразделения. Они занимаются вопросами обеспечения безопасности граждан России и российских объектов. Захарова ответила на вопрос о перспективах эвакуации российских граждан из Сирии, передает ТАСС.