Собянин открыл новый тоннель под путями МЦД-4

Сегодня на северо-востоке Москвы соединили две улицы - Складочную и Двинцев. Всё благодаря новому тоннелю. Который проложили, под железнодорожными путями МЦД-4. В церемонии запуска движения принял участие мэр Москвы Сергей Собянин. Сколько времени теперь сэкономят водители? И как разгрузятся ближайшие улицы?

Право первого проезда по новому тоннелю, проложенному под ЖД путями четвертого Московского центрального диаметра в окрестностях Савеловского вокзала, по традиции у строительной техники. Новый путепровод соединил между собой улицы Двинцев и Складочную, разделенные прежде регулируемым переездом со шлагбаумом.

"Пропускная способность была очень сложной. В том плане, это был переезд и пешеходный переход. Скопления машин шли в бутылочное горлышко, 4 полосы врезались в две", - пояснил Павел Озонов, руководитель проекта строительства.

Теперь этот участок длиной в 400 метров - кратчайший путь между Бутырским районом и Марьиной Рощей. С его вводом уже сегодня экономить автомобилисты в пути автомобилисты смогут до 20 минут.

Строительство тоннеля под путями МЦД-4 началось прошлой весной. Финансирование работ осуществлялось в рамках адресной инвестиционной программы Москвы. Усовершенствовать транспортную доступность в окрестностях Савеловского вокзала - одна из важнейших задач для города. Здесь пересекаются важнейшие магистрали, сосредоточено множество объектов бизнеса и довольно плотная жилая застройка. Работы по возведению здесь новой транспортной инфраструктуры на особом контроле у Сергей Собянина.

"В городе реализуем десятки мероприятий для того, чтобы улучшить локальные транспортные истории, связки между районами, особенно это касается проходов под железнодорожными линиями, которыми пересечена вся Москва, и порой целые районы разъединены железнодорожными путями", - сказал Собянин.

А в перспективе маршрут продлят до улицы Добролюбова. Уже сейчас ведётся проектирование ещё одного железнодорожного путепровода на пересечении со вторым Московским центральным диаметром. С завершением работ по его строительству на северо-востоке столицы появится новая транспортная развязка между ТТК и улицей Милашенкова с выездом на Алтуфьевское шоссе.