В Москве пройдет День открытых дверей для предпринимателей

Столичное управление Роспотребнадзора проведёт "День открытых дверей для предпринимателей". Специалисты ведомства будут отвечать на вопросы в четверг с 12 до 16 часов.

Темы разные: питание населения, услуги и товары для детей и подростов, объекты коммунальные-бытового назначения, а также защита прав потребителей, эпиднадзор за опасными инфекциями и юридические вопросы.

Приём предпринимателей будет проходить в каждом округе города, в том числе в самом Управлении в Графском переулке. Обратиться можно как очно, так и по телефону.