В Историческом музее открылась выставка о 270-летней истории МГУ

Стихи филолога-языковеда Корша, золотой жетон, который вручали выпускникам в 19 веке, инструменты микробиолога Габрического. В трех залах Исторического музея содержательный, полный любопытных деталей и интересных фактов рассказ. О тех, кто на протяжении двух с половиной столетий продвигал вперёд российскую науку.

"Очень символическое то место, где мы проводим эту выставку. Потому что здесь, на этой самой географической точке, сейчас это наш адрес, это Государственный исторический музей, Красная площадь, дом 1, но именно здесь располагалась первое здание Московского государственного университета, которое было построено в XVIII столетии", - рассказал Алексей Левыкин, директор Государственного Исторического музея.

От строения Императорского Московского университета сохранился только фрагмент изразцов. Теперь он – один из 500 экспонатов, подлинных документов из коллекций Исторического музея, раритетов Зоологического музея и МГУ. На выставке - указ императрицы Елизаветы Петровны об учреждении Университета в 1754 году. И документ, появившийся спустя полвека.

"Это первый устав Московского Университета 1804 года. Это подлинный экземпляр, подписанный императором Александром I, министром народного просвещения", - отметил Алексей Юшко, заведующий отделом письменных источников Государственного Исторического музея, куратор выставки.

Резолюция императора: "Быть по сему". Задача, которую ставили перед собой устроители - интересно и познавательно рассказать о становлении университета как крупнейшего научно-образовательного центра, вспомнить имена, сделавшие честь МГУ. Университет на протяжении всей своей почти 270-летней истории – больше, чем высшее учебное заведение. Сегодня это 10 научно-исследовательских институтов, свыше 40 факультетов, 300 кафедр и 8 филиалов. Феномен национальной науки, символ страны, говорит Виктор Садовничий:

"Без Московского университета Россия была бы другой, но и Московский университет не мог быть без России. Это росло великое могущество, союз Московского университета и тех мероприятий, которые делали нашу будущую страну".

Никуда и без студенческих будней. Потому на выставке шаржи вместо конспектов и главный атрибут сессии - ведомость. В табеле экзаменуемых философского факультета - будущий великий историк Сергей Соловьёв. На 5+ сдал статистику. А вот у поэта Фета – снова неудачная пересдача греческого. Ещё есть раковина, уцелевшая при пожаре 1812 года. Щипцы, которыми сбрасывали зажигательные бомбы с крыши университета в Великую Отечественную. Наградная медаль студента.

Выставка - не просто набор реликвий. Здесь говорят "ключ к будущему". Ведь творить науку завтра будут те, кто сейчас учится.