"12 клоунов в поисках счастья"! Новый театр клоунады на Цветном открывается яркой премьерой.

На сцене - зарисовки из жизни - реальные и фантастические, которые происходят в вымышленном ЖК "Счастье". Именно это понятие объединяет, казалось бы, совсем разные истории. И не всегда понятно, счастливы ли герои на самом деле.

Философские размышления облечены в фарс, иногда доходящий до абсурда. Ведь клоуну позволено больше, чем другому артисту. Новый театр как раз и станет площадкой для развития нового формата постановок - для думающего зрителя.