Белогрудые ежики готовятся к спячке в Московском зоопарке

В Московском зоопарке готовятся к спячке белогрудые ежи. А это значит, что зима точно пришла в город - основательно и надолго!

Правда, в этом году процесс немного затянулся. Ежей разморило ещё в октябре, когда впервые похолодало. Однако потепление их из спячки вывело. Потом снова подморозило, и зверьки вернулись на свои тёплые лежанки.

И вот сейчас, когда календарная зима наконец совпала с фактической, ёжики, набрав вес, закапываются в укрытия. Чтобы посетители их не увидели и не отвлекли от сладких снов.