Госдума досрочно прекратила полномочия Александра Хинштейна

Госдума досрочно прекратила депутатские полномочия Александра Хинштейна.

Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин поблагодарил его за работу на посту главы думского комитета по информполитике и пожелал успехов в должности губернатора Курской области, передает РИА Новости.

Коллеги проводили Хинштейна аплодисментами. "Хочу сейчас сказать огромное спасибо за нашу многолетнюю совместную работу, за наши отношения, за ту школу, которую получил здесь", - сказал Хинштейн депутатам.

Основным кандидатом на должность главы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи является первый зампред, депутат Сергей Боярский - сын актера Михаила Боярского.

Вечером 5 декабря президент Владимир Путин назначил Александра Хинштейна врио губернатора Курской области. Глава региона Алексей Смирнов досрочно подал в отставку. Он возглавлял Курскую область с 15 мая 2024 года. Его предшественник Роман Старовойт после президентских выборов стал министром транспорта.

Хинштейн назвал честью назначение главой Курской области и пообещал выполнить поставленные президентом задачи и завоевать доверие курян.