Песков вновь высказался о ситуации в Сирии

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков высказался о ситуации вокруг Сирии. По его словам, Россия в свое время выполнила свою миссию, оказав помощь Дамаску, и потратила для этого много усилий. Дальше, подчеркнул представитель Кремля, "работало руководство Асада".

Сейчас Москва хотела бы видеть скорейшую стабилизацию обстановки, чтобы была возможность выйти на перспективы перевода ситуации в законное русло. Песков подчеркнул, что российские власти внимательно отслеживают происходящее в Сирии и поддерживают контакты с теми, кто контролирует ситуацию. Первостепенное значение имеет вопросы обеспечения безопасности российских объектов и граждан в Сирии.

Также Дмитрий Песков прокомментировал появившиеся в СМИ сообщения о казни двоюродного брата Башара Асада. По его словам, Кремль не располагает данными о его судьбе (все высказывания даны по РИА Новости).

Накануне ряд СМИ сообщили, что сирийская оппозиция публично казнила двоюродного брата президента страны Сулеймана Асада, возглавлявший Национальные силы обороны. Это произошло на площади в городе Латакия.