Меркель рассказала о плюшевом подарке Путина

Предысторию известного эпизода с лабрадором Кони на встрече с президентом России Владимиром Путиным раскрыла экс-канцлер Германии Ангела Меркель. Она рассказала испанской газете La Vanguardia, что за год до этой встречи российский лидер подарил ей плюшевую собаку – подчеркнув, что она не кусается.

По словам Меркель, во время ее визита в Москву в 2006 году ее советник по внешней политике сообщил российскому коллеге, что канцлер боится собак – одна из них как-то ее укусила. Путин пришел на встречу без Кони, но с подарком - большой плюшевой собакой. Президент России подчеркнул, что она не кусается. А год спустя российский лидер пришел на встречу с Меркель с лабрадором.

В выпущенных недавно экс-канцлером ФРГ мемуарах Меркель упомянула этот эпизод. Она решила, что российский президент специально пугал ее собакой. Путин отреагировал на это обвинение: президент признался, что его удивили подобные упреки, он всего лишь пытался создать непринужденную атмосферу на переговорах.