Уходящая администрация президента США Джо Байдена будет пытаться оставить после себя напряжение в отношениях с Россией.

"Многие прогнозируют попытки администрации Байдена оставить тяжелое наследство в плане эскалации напряженности в отношениях с Россией. Очевидно, что действующая администрация будет идти по этому пути", - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков (цитата по РИА Новости).

Каким образом это будет исполняться - будет видно, добавил представитель Кремля.

Ранее агентство Bloomberg написало, что Белый дом обсуждает ужесточение санкций против российской нефти. Возможны санкции по аналогии с Ираном - США будут наказывать покупателей российского черно золота. Отмечалось, что Байден должно сопротивлялся этому шагу, опасаясь скачка цен на энергоносители. Но после проигрыша демократов на выборах решил "действовать агрессивно".