Путин и Орбан обсудили ситуацию на Украине

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обсудили ситуацию на Украине и двусторонние отношения. Разговор состоялся по инициативе венгерской стороны, сообщила пресс-служба Кремля.

Как сказано в сообщении на сайте Кремля, стороны обменялись мнениями по украинской проблематике. По словам Орбана, Венгрия заинтересована в совместном поиске путей политико-дипломатического разрешения кризиса, в том числе с учетом своих контактов с западными лидерами.

Владимир Путин, в свою очередь, изложил принципиальные оценки развития ситуации вокруг Украины. Российский лидер отметил деструктивную линию киевского режима, который по-прежнему исключает возможность мирного урегулирования конфликта.

Путин и Орбан также рассмотрели вопросы двустороннего торгово-экономического сотрудничества. В частности, стороны обсудили продвижение взаимовыгодных проектов в сфере энергетики.