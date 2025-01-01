Госдума приняла закон о порядке приема детей мигрантов в школы

Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, запрещающий принимать в школы детей мигрантов без знания русского языка.

Документ поддержали 409 депутатов, против - один человек, воздержавшихся нет. Иностранцы будут зачислены в школы только при условии прохождения специального тестирования. Оно будет бесплатным.

"Низкий уровень знания русского языка <…> вызывает стресс у самого ребенка, не знающего языка, а также создаёт проблемы для одноклассников", - написал ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем telegram-канале.

Кроме того, прежде чем зачислить ребенка в школу, в обязательном порядке будет проведена проверка законности его нахождения на территории России.

Как ожидается, закон должен вступить в силу с 1 апреля 2025 года.