Гороскоп на сегодня, 12 декабря, для всех знаков зодиака

Овны

Страсти накаляются! Ваша главная планета Марс сегодня в противостоянии с Венерой, так что поберегите свои отношения: ссора утихнет, а вот осадочек останется.

Тельцы

Семейные дела могут отвлекать от дел, либо, наоборот, рабочие вопросы помешают сосредоточиться на семье. Найти баланс – ваша задача на этот день.

Близнецы

Переговоры, экзамены, общение с преподавателями, юридические дела – все это сегодня будет идти со скрипом. Наберитесь терпения – это временные трудности.

Раки

Опасный день для вашего кошелька и банковского счета! Есть риск не только потратиться на импульсивные покупки, но и допустить ошибку. Будьте внимательны.

Львы

Звезды просят вас не устраивать конфликтов с противоположным полом! Марс в вашем знаке сегодня в оппозиции к Венере, а значит, в ваших отношениях неспокойно.

Девы

На работе и вообще в любых коллективах вам сегодня важно быть на страже своих границ и интересов. Вы сумеете корректно, но твердо за себя постоять.

Весы

Вы можете не получить поддержки от друзей или знакомых, соседей и это способно выбить вас из колеи. Рассчитывайте только на себя и избежите разочарований.

Скорпионы

Увязли в домашних делах, которые были начаты с энтузиазмом, а закончились ничем? Что ж, и такое бывает, не ругайте себя, возможно вы просто переоценили свои силы.

Стрельцы

Поездки – ваше уязвимое место сегодня. Звезды не советуют покупать билеты и отправляться в путь, а если этого не избежать – старайтесь все проверить и продумать.

Козероги

Будьте внимательны, делая денежные переводы или составляя счета. Финансы сегодня могут также стать яблоком раздора в отношениях – готовы об этом поговорить?

Водолеи

Ваша Венера вынуждена защищаться от нападок Марса. Будьте готовы к сценам ревности или ссорам. Но если сохранять благоразумие, день пройдет спокойно.

Рыбы

Вам важно поберечься – есть риск простудиться или подхватить вирус. Избегайте мест скопления людей и переохлаждения, чтобы не заболеть перед Новым годом.