МИД призвал россиян в Сирии к максимальной осторожности

Находящимся в Сирии россиянам следует соблюдать максимальные меры предосторожности. Об этом заявила на брифинге Мария Захарова. Официальный представитель МИД России на традиционном брифинге призвала соотечественников избегать мест массового скопления людей.

Тем временем британская Financial Times сообщила, что Россия вывела силы из мелких аванпостов в Сирии после свержения Башара Асада. Однако основные базы российские военные продолжают удерживать.

По данным издания, основные военно-морские и военно-воздушные базы, которые Москва использует в качестве плацдармов для Средиземноморья и Африки, под контролем ВС России. Последние спутниковые снимки не зафиксировали признаков вывода российских войск ни с военно-морской базы Тартус, ни с авиабазы Хмеймим близ Латакии.