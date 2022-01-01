Стало известно имя нового мужа Ивлеевой: приходится родственником Михалкову

Не прошло и суток после того, как Настя Ивлеева огорошила признанием в том, что вышла замуж, как журналисты выяснили имя избранника телеведущей. Им оказался 32-летний Филипп Бегак — сын известного телеведущего Алексея Бегака.

Сама Ивлеева подтвердила эту информацию телеграм-каналу "Беспощадный пиарщик". Брак пара заключила в Мурманске. Сейчас Ивлеева и Бегак путешествуют по Заполярью.

Кто такой Филипп Бегак?

Филипп Бегак — сын телеведущего Алексея Бегака. После его смерти в 2022 году стал вести программу "Правила жизни" на канале "Культура". Дедушка второго мужа Ивлеевой — советский писатель Юлиан Семенов, а бабушка — дочь детской писательницы Натальи Кончаловской и падчерица советского писателя Сергея Михалкова.

Личная жизнь Насти Ивлеевой

Это уже второй брак Ивлеевой. Ранее она была замужем за рэпером Элджеем. Они прожили вместе около двух лет, после чего разошлись без скандалов.

Последний год в жизни Насти Ивлеевой сложно назвать хорошим. Телеведущая столкнулась с огромным количеством проблем после нашумевшей "голой вечеринки".