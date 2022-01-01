Стало известно имя нового мужа Ивлеевой: приходится родственником Михалкову

Не прошло и суток после того, как Настя Ивлеева огорошила признанием в том, что вышла замуж, как журналисты выяснили имя избранника телеведущей. Им оказался 32-летний Филипп Бегак — сын известного телеведущего Алексея Бегака.
Сама Ивлеева подтвердила эту информацию телеграм-каналу "Беспощадный пиарщик". Брак пара заключила в Мурманске. Сейчас Ивлеева и Бегак путешествуют по Заполярью.
Филипп Бегак — сын телеведущего Алексея Бегака. После его смерти в 2022 году стал вести программу "Правила жизни" на канале "Культура". Дедушка второго мужа Ивлеевой — советский писатель Юлиан Семенов, а бабушка — дочь детской писательницы Натальи Кончаловской и падчерица советского писателя Сергея Михалкова.
Это уже второй брак Ивлеевой. Ранее она была замужем за рэпером Элджеем. Они прожили вместе около двух лет, после чего разошлись без скандалов.
Последний год в жизни Насти Ивлеевой сложно назвать хорошим. Телеведущая столкнулась с огромным количеством проблем после нашумевшей "голой вечеринки".