Потери украинских войск на различных направлениях фронта за сутки составили до 1455 человек.

Об этом в ходе ежедневного брифинга заявили в Минобороны России. В зоне действия группировки "Север" противник лишился до 25 военных, "Запада" - до 515 военных, "Южной" - до 285 военных, "Центра" - до 440 военных, "Востока" - до 150 военных, "Днепра" - до 40 военных.

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили четыре реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и 32 беспилотника самолетного типа.

Российские военные за сутки поразили живую силу и технику противника в 141 районе.