Во всей Абхазии отключили электричество

Вся Абхазия оказалась обесточена из-за отключения единственной гидроэлектростанции - Ингурской ГЭС.

Аварийная остановка произошла из-за критического уровня воды в водохранилище и недостаточного притока воды. Ранее станция выдавала до 160 мегаватт в час, сейчас – максимум 90 мегаватт в час.

В график подачи электроэнергии внесены корректировки, сообщили в пресс-службе компании "Черноморэнерго".

Ограничения на подачу электричества действуют в республике с 1 ноября. Западная часть Абхазии и столица Сухум в основном снабжаются электроэнергией за счет перетока из России.

Ранее власти Абхазии заявляли, что в перебоях виноваты виноваты майнинговые фермы - они потребляют слишком много энергии.