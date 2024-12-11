Bloomberg: Российская разведка помогла Асаду покинуть Сирию

Помощь российской разведки помогла экс-президенту Сирии Башару Асаду покинуть страну. Разведчики организовали его безопасное перемещение до авиабазы Хмеймим в провинции Латакия, сообщает Bloomberg.

Агентство, ссылаясь на источники, пишет, что самолет Асада следовал из Дамаска в Хмеймим с отключенными транспондерами. Эта мера помогла избежать отслеживания и поражения лайнера с помощью средств ПВО, которые были у боевиков.

Утверждается, что перед отъездом российская сторона убедила Асада в проигрыше повстанцам. Экс-президенту предложили безопасный путь, немедленно покинув Сирию. Позже замглавы российского МИД Сергей Рябков сообщил, что Асад в безопасности, он находится в России.