"Как старая ведьма говорю": мать высказалась о свадьбе Ивлеевой и Бегака

Накануне, 10 декабря, Настя Ивлеева объявила, что вышла замуж. Новость стала сенсацией. Многие просто не поверили, решив, что ведущая "прикалывается". Однако позднее скандально известная блогерша подтвердила свои слова и даже назвала имя избранника. Им оказался ведущий канала "Культура" Филипп Бегак. Влюбленные оформили отношения в Мурманске, но торжество пока не устраивали.

Журналисты связались с матерью Филиппа Дарьей Семеновой, чтобы узнать детали, однако выяснили, что та не в курсе бракосочетания наследника. При этом женщина подчеркнула, что не лезет в личную жизнь сына и не из тех мамочек, кто постоянно опекает своих детей.

"Я ему сказала: "Филипп, ты будешь женат три раза". Как старая ведьма говорю. Один брак был. Вот этот, по-моему, второй. Значит, будет и третий. Зачем ему рассказывать мне про отношения с другими девушками? Он же не старый сплетник. Я не отношусь к тем мамам, которые называют сына „сыночкой“ и просят рассказывать обо всех похождениях. Я считаю, это его личная жизнь. Если он что-то захотел бы мне сказать, он бы сказал", - высказалась мать Бегака.

При этом сама свекровь Насти Ивлеевой находится в Крыму и ждет приезда Филиппа, который здесь строит объект. Оказывается, Бегак не только работает на телевидении, но и занимается строительством, сообщает телеграм-канал Super.