Байден одобрил секретный меморандум о борьбе с Россией

Меморандум по национальной безопасности одобрил президент США Джо Байден. Центральной темой документа стало сотрудничество между Россией, Китаем, Ираном и КНДР. Предполагается, что документ станет "дорожной картой" для администрации Дональда Трампа в вопросе противостояния сближению четырех стран, передает Associated Press.

По данным агентства, документ рекомендует, в частности, ускорить обмен информацией с союзниками о планах противников, а также выверять использование правительством США санкций для достижения максимальной эффективности. Также, по мнению авторов, необходимо усилить подготовку к управлению одновременными кризисами с участием этих противников.

Отмечается, что меморандум не будут публиковать из-за "чувствительности" некоторых выводов. Взгляды Байдена и Трампа на внешнюю политику значительно различаются. Чиновники прежней и будущей администраций пообещали в переходный период координировать действия по вопросам нацбезопасности.