Территорию ВДНХ украсили в рамках проекта "Зима в Москве"

Украшенные ели, фигурки животных, необычные арки, шары, тематические цифры и особая иллюминация появились перед аркой главного входа, на Центральной и Главной аллеях, а также в других местах. Здесь же представлены информационно-декоративные стенды и другая яркая атрибутика праздника. Так, перед аркой главного входа разместили гигантский шар, а на Центральной аллее установили семь сияющих ворот высотой семь метров.

Но самый главный праздничный атрибут - светящаяся арка высотой более 18 метров. В северном и южном розариях появились трехметровые волшебные одуванчики, а исторические фонари уличного освещения ВДНХ превратились в светящиеся бокалы.

Ранее на ВДНХ открылся первый в стране "Музей героизма". Новый музей объединил отечественных героев всех времен - от Древней Руси до наших дней. Здесь Вещий Олег и Князь Владимир, Кутузов и Суворов, Матросов, Жуков, Рокоссовский. Отдельный зал посвящен современным бойцам спецназа и участникам специальной военной операции. Первый в России Музей героизма сегодня открыл мэр Москвы Сергей Собянин.

В музее несколько тематических разделов. Зал славы, галерея различных видов наград, экспозиция "Становление героя". В основе коллекции – материалы фондов и архивов Музея Героев Советского союза и России, показанные с помощью передовых музейных технологий.