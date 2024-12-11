В МИД рассказали о содействии в ситуации с выездом Асада из Сирии

Покинувшему пост президенту Сирии Башару Асаду было оказано содействие в рамках гуманитарного жеста.

Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя оказанную помощь в эвакуации Асада и его семьи из Сирии.

"Про детали я бы сейчас говорить не стала", - подчеркнула дипломат (цитата по РИА Новости).

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что российские разведчики организовали безопасное перемещение Асада до авиабазы Хмеймим.

В ночь на 8 декабря власть в Сирии перешла в руки боевиков, захвативших все госучреждения в Дамаске и других крупных городах страны. Президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну. Сейчас он находится в Москве, Россия предоставила ему политическое убежище.