Трамп произведет фурор в первый день президентства: подпишет более 25 указов

В начале ноября Дональд Трамп победил в президентских выборах, обойдя соперницу Камалу Харрис, которая представляла Демократическую партию. 20 января 2025 года предприимчивый республиканец должен стал новым американским лидером. Однако уже сейчас стало известно, что на этот день у Дональда Трампа большие планы.

Он намерен произвести фурор, выпустив более 25 указов и распоряжений, стремясь кардинально изменить политику правительства США по различным вопросам - от иммиграции до энергетики, сообщает РИА Новости.

Ранее Дональд Трамп заявил, что хочет немедленного прекращения огня на Украине и начала переговорного процесса. Об этом он заявил на встрече в Париже с президентом Украины Владимиром Зеленским и французским лидером Эммануэлем Макроном. Зеленский в ходе беседы пытался донести до Трампа, что Украине в случае завершения конфликта будут нужны гарантии безопасности.