Путин: Россия должна быть в авангарде идущих во всем мире перемен

Владимир Путин в среду принял участие в конференции "Мир искусственного интеллекта". Она проходит в центральный офиса "Сбера" в Москве. Перед началом мероприятия президенту провели экскурсию по выставке, посвященной развитию технологий ИИ.

Специалисты рассказали, чего удалось достичь в этой сфере за последний год. Система научилась видеть, слышать и логически рассуждать. И продолжает эволюционировать. Главе государства наглядно продемонстрировали возможности применения искусственного интеллекта. Он может экономить время педагогов, помогать в учебе школьникам и студентам - особенно при изучении языков и в программировании. А также упрощать работу врачей - диагностировать болезни дистанционно и даже назначать лечение.

Уже выступая на конференции Владимир Путин заявил о важности развития технологий ИИ.