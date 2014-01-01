Совершенно секретная лаборатория из австралийского Квинсленда прогремела на весь мир. 323 пробирки со смертельно опасными для человека вирусами растворились буквально в воздухе. Ни следов, ни причины. Хронология событий поражает. Пропажа случилась аж в 2021 году. А спохватились только в августе 2023-го - и еще год хранили молчание, пытаясь всячески не допустить утечки.

Бесследно исчезли пробирки с вирусом Хендра, который в первую очередь поражает лошадей, но может передаваться и людям. Летальность - 57%. Пропали еще более опасные хантавирусы и лиссавирус - возбудитель бешенства. Лекарства от последнего вообще не существует, и заболевание практически всегда заканчивается смертью. Причина пропажи - халатное поведение сотрудников лаборатории. Выяснилось, что пробирки пропали аккурат после того, как сломался морозильник, в котором они хранились.

"После этого образцы переместили в работающую морозильную камеру без оформления соответствующих документов. Пробирки могли быть изъяты из этого хранилища, утеряны или иным образом не учтены", - говорится в отчете.

Австралийский Минздрав успокаивает: раз уж за три года вспышек смертельных болезней нигде по стране не зафиксировано, значит, можно и расслабиться. С заявлениями выступила и лаборатория, где хранились опасные вирусы. Там считают маловероятным, что образцы могли выбросить с общим мусором - за сотрудниками такого никогда не наблюдалось. Впрочем, проанализировав ситуацию, в их профессионализм верится с трудом. На свободу вырвались десятки смертельных вирусов - народ замер в ожидании очередной эпидемии. Население попытались успокоить тем, что большинство из них не передаются от человека к человеку, поэтому риск глобального распространения крайне мал. Но не нулевой.

"Это говорит о том, что большой бардак в Австралии происходит с хранением таких опасных вирусов. Тот же самый Билл Гейтс уже неоднократно высказывался на эту тему. Он уже предсказал в октябре 2019 года новую пандемию и даже показал сам возбудитель - всем известный коронавирус. Сейчас он говорит, что в следующем году возможно вспышка еще более опасной пандемии. Ну и, в частности, называется хантавирус", - отметил микробиолог Игорь Никулин.

Существование секретных биолабораторий на Западе - это уже давно подтверждённый факт, а не теория заговора. Соединенные Штаты запретили подобные опыты на своей территории ещё в 2014-м, но про другие государства речи никогда не шло. С возбудителями смертоносных болезней американцы экспериментировали, к примеру, в Грузии и на Украине - там таких лабораторий насчитывалось свыше 30. Заказчиков интересовали в основном холера, чума и хантавирусы.

Факт существования лабораторий вскрыли наши военные в самом начале специальной военной операции. Вопрос о том, что это за секретная лаборатория в Квинсленде, интересует теперь не только австралийцев. Как и то, имеет ли она какое-либо отношение к экспериментам Вашингтона. Активисты требуют выяснить, куда делись патогены. Власти, конечно, пообещали максимально прозрачное расследование.