Борис Щербаков отметил юбилей на больничной койке

Сегодня, 11 декабря, исполнилось 75 лет прославленному артисту Борису Щербакову. Однако круглую дату актер отмечает не на сцене и не в ресторане в кругу друзей и близких, а в больнице. На днях Щербаков упал на лестничной площадке, ему диагностировали переломы костей лица и черепа. К счастью, скорая помощь успела вовремя, медики спасли артиста.

Однако о скорой выписке речи не идет. Поэтому юбилей актер встретил на больничной койке. В виде исключения к нему в этот день впустили супругу и сына, передает телеграм-канал Mash.

Из-за сильной кровопотери у артиста развилась анемия. Он пока не ходит без посторонней помощи, самостоятельно может лишь присесть в кровати максимум на десять минут. Щербаков чувствует постоянную слабость и усталость, у него головокружения. В крови низкие показатели эритроцитов и белка, а сахар упал до критической отметки плюс углеводное голодание клеток. Тем не менее, медики делают благоприятные прогнозы.