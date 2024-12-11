Обнародовано расписание сдачи ЕГЭ и ОГЭ в 2025 году

Рособрнадзор и Минпросвещения утвердили расписание единого и основного государственных экзаменов — ЕГЭ и ОГЭ — на 2025 год. В частности, досрочный период ЕГЭ продлится с 21 марта по 11 апреля, а основной период - с 23 мая по 11 июня. Пересдать экзамен можно 3 и 4 июля.

Что касается ОГЭ, то досрочный период сдачи пройдет с 22 апреля по 6 мая, а основной период - с 21 мая по 16 июня.

Время для всех экзаменов указано одно - десять утра, отмечает РИА Новости.

Ранее Рособрнадзор отверг идею отменить ОГЭ для поступающих в колледжи. В ведомстве считают, что отмена Основного государственного экзамена (ОГЭ) для тех, кто планирует после девятого класса уйти учиться в средние специальные учебные заведения, может иметь отрицательные последствия. При этом ведомство признало, что сам экзамен необходимо совершенствовать.