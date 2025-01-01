Меган Фокс закрутила роман с актером кино для взрослых

Меган Фокс, которая должна родить четвертого ребенка весной 2025 года, говорят, увлеклась звездой эротического фильма "365 дней" итальянцем Микеле Морроне, сообщает телеграм-канал Spletnik. Сама актриса пока не прокомментировала эту информацию. Зато Микеле Морроне в своих соцсетях весьма комплиментарно высказался о Меган Фокс. По слухам, именно это обстоятельство и стало поводом для слухов о вероятном романе актеров.

Ранее стало известно, что звезда "Трансформеров" снова рассталась со своим возлюбленным Machine Gun Kelly (настоящее имя Колсон Бэйкер) расстались. Поводом послужила некая находка, обнаруженная актрисой в телефоне ее возлюбленного. После этого Меган собрала вещи и уехала. Говорят, инцидент случился еще на День благодарения, однако широкое распространение получил лишь сейчас.

Впрочем, в Сети пользователи с большой долей скепсиса относятся к новости об очередном расставании артистов. По мнению комментаторов, воссоединение Меган и Колсона лишь вопрос времени. К тому же актриса должна вскоре родить от него ребенка.