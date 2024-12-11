Подоляк объявил о готовности Украины к переговорам с Россией: "Простого решения ждать не стоит"

Советник офиса президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью 24-му украинскому каналу заявил, что Украина "действительно" готова к переговорам с Россией относительно урегулирования конфликта, но дал понять, что процесс ожидается не из легких.

"Простого решения ждать не стоит", - подчеркнул Подоляк.

Он объяснил, что Украина требует для переговоров "справедливых условий, юридическую базу, принуждения России", передает РБК.

Также Подоляк высказал предположение, что избранный президент США Дональд Трамп понимает "правила игры, которую пытается навязать Кремль". По мнению советника офиса Зеленского, "на кону... вопрос глобального доминирования, авторитета его президентства".

Ранее Дональд Трамп заявил, что хочет немедленного прекращения огня на Украине и начала переговорного процесса. Об этом он заявил на встрече в Париже с президентом Украины Владимиром Зеленским и французским лидером Эммануэлем Макроном. Политики общались в течение 35 минут, Трамп вел себя дружелюбно и уважительно. Детали возможно мира между Украиной и Россией не обсуждались.