Гоген Солнцев отказался проходить ДНК-тест, чтобы подтвердить отцовство

Менее года назад Гоген Солнцев объявил, что стал отцом. Матерью мальчика, которого назвали Иваном, является его супруга Полина Терешкович. Однако теперь выяснилось, что Гоген сомневается в своем отцовстве. По словам скандально известного шоумена, его избранница вела не очень примерный образ жизни.

"Она может и загулять, и быть не очень порядочной женщиной. В свидетельстве записали отцом меня. А на самом деле может быть все что угодно", - развел руками Гоген.

Он рассказал, что ему не раз предлагали пройти ДНК-тест, чтобы подтвердить отцовство, однако отказался. "Я просто подумал, что не хочу знать", - отрезал шоумен.

В программе "Сплетни-шейкер" Солнцев объяснил, что с самого начала не испытывал любви к Полине, просто хотел поддержать финансово, поэтому официально и оформил отношения. Несмотря на то, что Полина и Гоген вместе давно не живут, мужчина регулярно видится с ребенком.

"Каждый месяц я высылаю ей деньги, около ста тысяч. Она с ребенком в одной квартире, я в другой. Иногда приезжаю к ним, то есть я такой папа выходного дня. Если оставаться на дольше, то через два дня мы уже ругаемся, летят искры, вспышки. Ну зачем это маленькому ребенку видеть?" - задал риторический вопрос Гоген.