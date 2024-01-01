Утром 11 декабря 2024 года киевский режим нанес ракетный удар западным высокоточным оружием по военному аэродрому Таганрог на территории Ростовской области. Выяснилось, что были применены шесть баллистических ракет ATACMS американского производства, сообщается в официальном телеграм-канале Минобороны России.

Две ракеты сбиты боевым расчетом ЗРПК "Панцирь", остальные – отклонены средствами радиоэлектронной борьбы.

В результате падения фрагментов ракет есть пострадавшие среди личного состава, однако разрушений нет.

В конце официального заявления было обещано не оставить без ответа эту атаку.

Ранее стало известно о массированной атаке украинских беспилотников на Брянскую область. По данным Минобороны, ПВО обнаружили и уничтожили 14 дронов ВСУ.